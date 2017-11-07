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13:18 (мск), источник: Sputnik.md

В Кишиневе орудовала банда необычных «угонщиков»

Правоохранительные органы опубликовали видеозапись совершения одного из серии преступлений.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 7 ноя — Sputnik. Сотрудники столичной полиции задержали трех жителей Ставчен, которые совершили по меньшей мере 15 краж в столице. Примечательно, что объектом преступлений становились детские коляски, самокаты и велосипеды.

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Среди задержанных молодые люди 22 и 24 лет, а также 22-летняя супруга одного из них.

Полиция опубликовала видео одной из краж, которую они совершили. На кадрах видно, как злоумышленники, заведомо зная, где установлены камеры видеонаблюдения, поднимаются по лестнице, прикрывают лица капюшонами, а затем выходят с двумя самокатами и детской коляской.

Как выяснило следствие, краденное они сбывали посредникам по бросовым ценам. Задержанные свою вину признали. Сейчас молодых людей поместили под 72-часовой арест, а девушка во время следствия будет находиться на свободе в виду того, что ей нужно ухаживать за ребенком.

Согласно действующему законодательству, подозреваемым грозит от 2 до 6 лет тюремного заключения.

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