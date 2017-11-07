В Крыму завели дело после ДТП под Керчью с двумя погибшими

ДТП произошло 4 ноября. В результате аварии погибли водитель ВАЗ-2105 и ребенок-пассажир, получили травмы четверо пассажиров «пятерки», а также водитель и четверо пассажиров Hyundai, среди которых двое — дети.

Лобовое столкновение произошло из-за того, что водитель машины ВАЗ-2105 совершил выезд на полосу встречного движения.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.6 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», — говорится в сообщении.