В Крыму завели дело после ДТП под Керчью с двумя погибшими
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя — РИА Новости, Виктор Лященко. В Крыму возбуждено уголовное дело по факту ДТП под Керчью, в котором погиб один из водителей и ребенок, сообщает крымское управление МВД.
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя — РИА Новости, Виктор Лященко. В Крыму возбуждено уголовное дело по факту ДТП под Керчью, в котором погиб один из водителей и ребенок, сообщает крымское управление МВД.
ДТП произошло 4 ноября. В результате аварии погибли водитель ВАЗ-2105 и
Лобовое столкновение произошло
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.6 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», — говорится в сообщении.
В рамках уголовного дела назначен ряд экспертиз. Проводятся следственные мероприятия.