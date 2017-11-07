Задымление произошло в аэропорту Внуково
Очевидцы сообщают о задымлении в столичном аэропорту Внуково, рассказал Агентству городских новостей «Москва» источник в экстренных службах.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Очевидцы сообщают о задымлении в столичном аэропорту Внуково, рассказал Агентству городских новостей «Москва» источник в экстренных службах.
«Поступила информация о том, что в терминале А аэропорта Внуково произошло задымление», — рассказал собеседник агентства.
На место направлены экстренные службы.
СМИ: в аэропорту Внуково произошло замыкание проводки в зоне выдачи багажаhttps://t.co/jRWwJGz2nj pic.twitter.com/vLSJXVzK4q— #говоритмосква (@govoritmsk) November 7, 2017