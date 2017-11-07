Пропавшую пенсионерку разыскивают в Чертковском районе

Об исчезновении женщины 1959 года рождения, которая ушла из дома и не вернулась, сообщило ГУ МВД РФ по Ростовской области.

Приметы пенсионерки: на вид — 60 лет, рост — 150−160 см, русые волосы, смуглое лицо, пальцы рук деформированы.

В день исчезновения женщина была одета в черные куртку, брюки и шапку.