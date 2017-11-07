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12:42 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Пропавшую пенсионерку разыскивают в Чертковском районе

Пропавшую Ларису Золотарь разыскивают правоохранители в Чертковском районе Ростовской области.

Об исчезновении женщины 1959 года рождения, которая ушла из дома и не вернулась, сообщило ГУ МВД РФ по Ростовской области.

Приметы пенсионерки: на вид — 60 лет, рост — 150−160 см, русые волосы, смуглое лицо, пальцы рук деформированы.

В день исчезновения женщина была одета в черные куртку, брюки и шапку.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, просят позвонить в полицию по телефонам: 8 (86387) 2−10−02, 8 (989)710−05−19 или 02.

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