Столкновение 10 машин стало причиной большого автомобильного затора в Сочи
Утром 7 ноября в Хостинском тоннеле произошла дорожная авария, в которой пострадали 10 автомобилей.
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Утром 7 ноября в Хостинском тоннеле произошла дорожная авария, в которой пострадали 10 автомобилей.
Столкнувшиеся машины частично перегородили проезжую часть,
В результате происшествия никто не пострадал, сообщает
На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, движение машин в тоннеле осуществляется по одной полосе.