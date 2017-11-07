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12:51 (мск), источник: dostup1.ru

В Челябинске вынесен приговор за мошенничество с БАДами на 14 млн рублей

Потерпевшими от действий ОПГ признаны более 200 человек в трех регионах России, главным образом, пенсионеров и инвалидов.

В Челябинске во вторник, 7 ноября, вынесен приговор 31 участнику организованного преступного сообщества, жертвами которых в 2007—2010 годах стали более 200 жителей трех регионов РФ, — ущерб от деятельности ОПГ, торговавшей БАДами «от всех болезней», оценивается почти в 14 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу южноуральской прокуратуры.

В суде установлено, что в 2007 году Виктор Бойков, Артем Пономарев и двое жителей Москвы (находятся в розыске) создали на территории Челябинска организованную группу с целью хищения денежных средств граждан путем реализации биологически активных добавок и иных несертифицированных препаратов под видом дорогостоящих лекарств, реальная стоимость которых варьировалась от 24 до 400 рублей за упаковку.

Преступники действовали с размахом и для прикрытия были созданы колл-центры, собственная курьерская служба, организована регистрация нескольких юридических лиц, сотрудники которых через средства массовой информации рекламировали препараты. «В состав преступной группы были вовлечены лица, устраивавшиеся на должности операторов-консультантов, менеджеров и курьеров. Все они искали одиноких и престарелых граждан, имеющих различные проблемы со здоровьем, инвалидов, нуждающихся для поддержания жизненных функций в постоянном применении различных лекарств, а также лиц, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, в силу чего являющихся особо доверчивыми и легко подверженными внушению и обману», — рассказали в ведомстве.

С июня 2007 года по октябрь 2010 года соучастники похитили у 217 жителей Челябинской, Свердловской и Кировской областей денежные средства на общую сумму более 13,8 млн рублей.

Сегодня, 7 ноября, Советским районным судом Челябинска в зависимости от степени участия 31 человек признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частями 2, 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, в особо крупном размере).

Организаторов Бойкова и Пономарева приговорили соответственно к 5 годам и 4 годам 3 месяцам колонии общего режима. Оба взяты под стражу в зале суда. Участники ОПГ приговорены к различным условным срокам — от 1 года 6 месяцев до 4 лет с испытательными сроками от 2 до 4 лет.

Приговор не вступил в законную силу.

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