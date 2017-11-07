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13:23 (мск), источник: ИА Татар-информ

Видео: В Казани на ходу задымился автобус

(Казань, 7 ноября, «Татар-информ»). В Приволжском районе Казани на ходу задымился автобус «ПАЗ», сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Инцидент произошел ранним утром напротив РКБ на Оренбургском тракте. Как выяснилось, у автобуса произошло задымление тормозной колодки без горения. Помощь сотрудников ПСЧ № 10 не потребовалась.

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