Видео: В Казани на ходу задымился автобус
(Казань, 7 ноября, «Татар-информ»). В Приволжском районе Казани на ходу задымился автобус «ПАЗ», сообщили ИА «Татар-информ» в
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(Казань, 7 ноября, «Татар-информ»). В Приволжском районе Казани на ходу задымился автобус «ПАЗ», сообщили ИА «Татар-информ» в
Инцидент произошел ранним утром напротив РКБ на Оренбургском тракте. Как выяснилось, у автобуса произошло задымление тормозной колодки без горения. Помощь сотрудников ПСЧ № 10 не потребовалась.