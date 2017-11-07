УМВД: В Калининграде двое мужчин украли машину из гаража инвалида

Источник: Калининград.Ru

В начале ноября в полицию обратился калининградец и сообщил, что из его гаража на улице Тбилисской похитили «Митсубиси Спейс Вагон». При этом мужчина отметил, что последний раз видел свою машину в сентябре.

Полицейские обнаружили иномарку в одном из посёлков Правдинского округа. Машина находилась во дворе дома 24-летнего местного жителя. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе областного УМВД.

По сведениям полиции, мужчина совершил преступление вместе со своим судимым за кражу 25-летним приятелем из областного центра. Злоумышленники воспользовались тем, что на территории гаражного общества вели ремонтные работы. Они беспрепятственно проникли в помещение, похитили «Митсубиси» и скрылись. Впоследствии мужчины отремонтировали автомобиль и использовали его в личных целях.

«Оперуполномоченные изъяли иномарку и передали её законному владельцу», — отметили в ведомстве.