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13:06 (мск), источник: Nakanune.ru

Житель Екатеринбурга «заминировал» кафе, в которое его не пустили

В Екатеринбурге полиция задержала предполагаемого лжеминера. Он уже во всем сознался.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, утром 6 ноября в полицию уральской столицы позвонил неизвестный и сказал, что в одном из кафе на улице Серафимы Дерябиной заложена бомба. На адрес незамедлительно прибыли оперативные службы, в том числе сотрудники отдела полиции № 5, на чьей подведомственной территории расположен данный объект. Специалисты-взрывотехники и спасатели эвакуировали из заведения порядка 30 человек и обследовали помещение и прилегающую территорию. Никаких опасных предметов обнаружено не было.

Очень скоро сыщики установили личность звонившего и доставили его в отдел для разбирательства: им оказался ранее не судимый местный житель 1984 года рождения. Свой поступок мужчина объяснил тем, что охрана заведения отказалась пропустить его в помещение, и он решил таким образом отомстить.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1 статьи 207 УК РФ (ложное сообщение об акте терроризма). Теперь лжеминеру грозит три года лишения свободы.

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