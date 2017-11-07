Житель Екатеринбурга «заминировал» кафе, в которое его не пустили
В Екатеринбурге полиция задержала предполагаемого лжеминера. Он уже во всем сознался.
В Екатеринбурге полиция задержала предполагаемого лжеминера. Он уже во всем сознался.
Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, утром 6 ноября в полицию уральской столицы позвонил неизвестный и сказал, что в одном из кафе на улице Серафимы Дерябиной заложена бомба. На адрес незамедлительно прибыли оперативные службы, в том числе сотрудники отдела полиции № 5, на чьей подведомственной территории расположен данный объект.
Очень скоро сыщики установили личность звонившего и доставили его в отдел для разбирательства: им оказался ранее не судимый местный житель 1984 года рождения. Свой поступок мужчина объяснил тем, что охрана заведения отказалась пропустить его в помещение, и он решил таким образом отомстить.
Возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1 статьи 207 УК РФ (ложное сообщение об акте терроризма). Теперь лжеминеру грозит три года лишения свободы.