Житель Екатеринбурга «заминировал» кафе, в которое его не пустили

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, утром 6 ноября в полицию уральской столицы позвонил неизвестный и сказал, что в одном из кафе на улице Серафимы Дерябиной заложена бомба. На адрес незамедлительно прибыли оперативные службы, в том числе сотрудники отдела полиции № 5, на чьей подведомственной территории расположен данный объект. Специалисты-взрывотехники и спасатели эвакуировали из заведения порядка 30 человек и обследовали помещение и прилегающую территорию. Никаких опасных предметов обнаружено не было.