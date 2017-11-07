Пропавшие в Новосибирске 17-летние подростки найдены живыми

Пропавшие в Новосибирске 17-летине подростки найдены живыми, об этом сообщили волонтёры поискового отряда «Маяк».

Пара подростков пропадает уже не в первый раз.

Как ранее сообщал «Вестям» глава поискового отряда «Маяк» Павел Злобин, Руфина обманула родителей и купила билет до Новосибирска. В город она прилетела 30 октября. Девочка скрывается вместе с пропавшим Артемием Якобием. Летом этого года случилась обратная ситуация — Артемий улетел в Крым в гости к подруге. На этот раз девочка решила посетить приятеля. 17-летняя Руфина Василенко находится в Новосибирске с 30 октября.