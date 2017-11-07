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13:02 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В тройном ДТП на южноуральской трассе погиб мужчина

Пострадали женщина и ребенок.

5 ноября 2017 года на 9-м километре трассы Кыштым — Новогорный (Озерский ГО) произошло тройное ДТП.

Как рассказали «Уралинформбюро» в отделении пропаганды УГИБДД по Челябинской области, 54-летний водитель ВАЗ-2104 на закруглении дороги не справился с управлением и по касательной задел встречный Hyundai Solaris. Затем «четверка» врезалась в ВАЗ-2110, который следовал за иномаркой.

Виновник аварии скончался на месте. 30-летняя женщина — водитель «десятки» и ее 9-летний ребенок пострадали и были госпитализированы.

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