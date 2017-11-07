В тройном ДТП на южноуральской трассе погиб мужчина

Как рассказали «Уралинформбюро» в отделении пропаганды УГИБДД по Челябинской области, 54-летний водитель ВАЗ-2104 на закруглении дороги не справился с управлением и по касательной задел встречный Hyundai Solaris. Затем «четверка» врезалась в ВАЗ-2110, который следовал за иномаркой.