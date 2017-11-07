В Уфе маршрутный автобус задавил пешехода
Вечером 6 ноября в башкирской столице, около 18:00, произошло серьезное ДТП.
Вечером 6 ноября в башкирской столице, около 18:00, произошло серьезное ДТП.
31-летний водитель автобуса «226, марки «Паз», высадил пассажиров на остановке «Богородско-Уфимский храм» и начал движение. В этот момент мужчина услышал стук.
Водитель остановил маршрутку и увидел, что под колесами находится пешеход Как сообщили представители ГИБДД, в результате происшествия 25-летняя девушка с травмами головы госпитализирована.
В данный момент по факту ДТП начато разбирательство. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства происшествия.