В Уфе маршрутный автобус задавил пешехода

31-летний водитель автобуса «226, марки «Паз», высадил пассажиров на остановке «Богородско-Уфимский храм» и начал движение. В этот момент мужчина услышал стук.

Водитель остановил маршрутку и увидел, что под колесами находится пешеход Как сообщили представители ГИБДД, в результате происшествия 25-летняя девушка с травмами головы госпитализирована.