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15:20 (мск), источник: Вести - Калининград

Нападение тигра стало пятым ЧП в Калининградском зоопарке за 2017 год

Директор Калининградского зоопарка поблагодарила посетителей, которые первыми сориентировались в ситуации и помогли сотруднице спастись от тигра. Об этом Светлана Соколова написала на своей странице в Facebook.

Источник: Вести - Калининград

Очевидцы происшествия закидали тигра различными предметами и отогнали его от несчастной женщины. В это время она смогла спрятаться во внутреннем помещение. На место происшествия прибыл наряд полиции и скорая помощь.

Случай, конечно, шокировал общественность. Калининградцы стали свидетелями самого крупного ЧП в зоопарке за последние 18 лет (в мае 1999 года индийский слон по кличке Джимми убил 19-летнего курсанта Калининградского морского колледжа Николая Тихоновича). Однако различные неприятные инциденты в зверинце случаются регулярно, и зоопарк даже попадал в сводки полиции.

Так, в августе 2017 года, сотрудники учреждения не уберегли попугая. 35-летний мужчина вскрыл одну из клеток и похитил оттуда экзотическую птицу. Какаду злоумышленник пытался вынести из зоопарка в сумке. На помощь вновь пришли бдительные посетители. Они вызвали полицейских, которые и задержали нарушителя. Попугай получил сильный стресс.

Годом ранее из зоопарка сбежал сине-жёлтый попугай ара. Он улетел во время ежедневной уборки вольера. Поймать птицу своими силами зоотехникам не удалось. Первые несколько часов орнитологи держали его в поле зрения. Затем ара скрылся в кронах деревьев.

Ещё один побег случился в марте 2011 года. Енот по кличке Пилот устроил переполох на улицах ночного Калининграда. Животное пыталось укрыться в ветвях деревьев. В погоне за зверьком участвовали 30 полицейских, а также сотрудники МЧС.

В этом году в зоопарке зафиксированы три случая смерти животных. 26 марта посетители стали кормить одного из молодых африканских страусов, находящихся в вольере на центральной аллее зоопарка. Животное, вероятно, потянулось за едой, а потом, испугавшись, резко дёрнулось назад и ударилось головой о поперечную перекладину. Вскрытие показало, что причиной смерти стал перелом основания черепа.

В ночь с 8 на 9 июня в результате нападения собак погибли два кенгуру Беннетта: самки пяти и десяти лет. Для выяснения обстоятельств трагедии на место был вызван наряд полиции. Похожее происшествие произошло в зоопарке в феврале 2014 года. Тогда в результате нападения бродячих собак погибли 5 кенгуру. Ещё одного — детёныша, находившегося у погибшей матери в сумке, сотрудникам зоопарка удалось спасти и выходить.

В июле зоологи сообщили о гибели недавно родившегося верблюда. Он умер из-за патологии внутренних органов. Самка отказалась от дитя, видимо, чувствуя, что малыш нежизнеспособен. Такие случаи бывали и с другими верблюдами раньше, в 2013 году.

Что касается тигра Амура, напавшего на кипера в воскресение, 5 ноября, то никаких мер в его отношении приниматься не будет. В зоопарке сообщили, что животное, которое, по всей видимости, также испытало сильный стресс, находится в своём вольере.

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