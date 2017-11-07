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13:59 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Как появился остров из мусора в Карибском море?

В Карибском море между Гондурасом и Гватемалой обнаружена огромная куча мусора. Страны обвиняют друга друга в ее появлении.

Одной из первых о ней рассказала британский фотограф Каролина Пауэр.

Во время загрузки произошла ошибка.

В океане скопились пластиковые отходы: бутылки, одноразовые столовые приборы и посуда.

Полосы мусора достигают 30 метров в ширину и 3 километров в длину.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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