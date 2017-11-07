Как появился остров из мусора в Карибском море?
В Карибском море между Гондурасом и Гватемалой обнаружена огромная куча мусора. Страны обвиняют друга друга в ее появлении.
В Карибском море между Гондурасом и Гватемалой обнаружена огромная куча мусора. Страны обвиняют друга друга в ее появлении.
Одной из первых о ней рассказала британский фотограф Каролина Пауэр.
В океане скопились пластиковые отходы: бутылки, одноразовые столовые приборы и посуда.
Полосы мусора достигают 30 метров в ширину и 3 километров в длину.