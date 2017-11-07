В Омске эвакуируют посетителей торговых центров

Очевидцы в пабликах в социальных сетях уже сообщили, что срочно были эвакуированы посетители торговых центров «Маяк Молл», «Фестиваль», «Мега», «Каскад», «Европа», «Флагман» и «Герцен Плаза».

Получить оперативную информацию об возможных причинах эвакуации от спецслужб пока не удалось.

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Отметим, что утром, 7 ноября, в Омске были эвакуированы ученики одной из художественных школ. Причиной стало обнаружение в школе подозрительной коробки.

<div id="vk_post_-62832959_1116607"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?150"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-62832959_1116607", -62832959, 1116607, '2vnFTdqSSYJYs-BT2MiEt9OhjG_O')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script> Во время загрузки произошла ошибка.