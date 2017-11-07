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14:06 (мск), источник: СуперОмск

В Омске эвакуируют посетителей торговых центров

Во вторник, 7 ноября, в Омске опять началась волна эвакуаций горожан из крупных торговых центров.

Очевидцы в пабликах в социальных сетях уже сообщили, что срочно были эвакуированы посетители торговых центров «Маяк Молл», «Фестиваль», «Мега», «Каскад», «Европа», «Флагман» и «Герцен Плаза».

Получить оперативную информацию об возможных причинах эвакуации от спецслужб пока не удалось.

Во время загрузки произошла ошибка.

Отметим, что утром, 7 ноября, в Омске были эвакуированы ученики одной из художественных школ. Причиной стало обнаружение в школе подозрительной коробки.

Во время загрузки произошла ошибка.

Отметим, что массовые эвакуации в Омске, как и во всей стране, случились 10 сентября. Омичей в этот день и ночь выдворяли из кинотеатров, торговых центров и административных зданий.

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