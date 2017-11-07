Омский студент арендовал иномарки, чтобы сдать их в ломбард
В полиции возбудили уголовное дело о мошенничестве, в котором подозревают 21-летнего студента одного из омских вузов.
В полиции возбудили уголовное дело о мошенничестве, в котором подозревают 21-летнего студента одного из омских вузов.
В августе молодой человек позвонил по объявлению об аренде автомобиля Nissan и предложил арендовать машину на 450 суток с последующим ее выкупом. Он должен был выплачивать по 1 тысяче рублей в день, но 20 октября платить перестал. Через неделю 34-летний владелец автомобиля стоимостью 170 тысяч рублей увидел объявление о продаже своей машины.
Тогда мужчина пошел в полицию, через день туда же обратилась и владелица автомобиля Mazda стоимостью 500 тысяч рублей, которая аналогично сдала свою машину на 500 суток и лишилась ее.
Оказалось, что оба автомобиля студент сдал в ломбард, получив за них 85 тысяч рублей. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы, сообщила