Омский студент арендовал иномарки, чтобы сдать их в ломбард

В августе молодой человек позвонил по объявлению об аренде автомобиля Nissan и предложил арендовать машину на 450 суток с последующим ее выкупом. Он должен был выплачивать по 1 тысяче рублей в день, но 20 октября платить перестал. Через неделю 34-летний владелец автомобиля стоимостью 170 тысяч рублей увидел объявление о продаже своей машины.

Тогда мужчина пошел в полицию, через день туда же обратилась и владелица автомобиля Mazda стоимостью 500 тысяч рублей, которая аналогично сдала свою машину на 500 суток и лишилась ее.