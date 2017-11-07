По делу омских экс-министров вспомнили о показаниях Назарова

Суд уже признал, что Илюшин виновен в том, что перечислял огромные средства «Мостовику» на строительство Красногорского гидроузла, которые не были отработаны. Ущерб составил 724 млн рублей.

Доводы Илюшина о том, что он действовал по указке губернатора Назарова, суд оценил критически.

По мнению суда, Илюшин действовал из личной заинтересованности, старался освоить как можно больше выделенных средств, чтобы показать себя грамотным и эффективным руководителем и таким образом добиватся карьерного роста.