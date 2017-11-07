По делу омских экс-министров вспомнили о показаниях Назарова
В Первомайском райсуде продолжается оглашение приговора бывшим министрам Олегу Илюшину и Рите Фоминой.
В Первомайском райсуде продолжается оглашение приговора бывшим министрам Олегу Илюшину и Рите Фоминой.
Суд уже признал, что Илюшин виновен в том, что перечислял огромные средства «Мостовику» на строительство Красногорского гидроузла, которые не были отработаны. Ущерб составил 724 млн рублей.
Доводы Илюшина о том, что он действовал по указке губернатора Назарова, суд оценил критически.
По мнению суда, Илюшин действовал из личной заинтересованности, старался освоить как можно больше выделенных средств, чтобы показать себя грамотным и эффективным руководителем и таким образом добиватся карьерного роста.
Что сказал сам Назаров на следствии, так и осталось тайной. Суд не раскрыл характер показаний, поскольку Назаров так и не явился в суд как свидетель. Оглашать письменные показания губернатора в ходе судебного заседания также не стали по требованию прокурора.