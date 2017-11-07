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13:59 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфу подозреваемого в убийстве Веры Фойкиной доставят в течение недели

УФА, 7 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/. Сегодня, 7 ноября, в Москве приземлился самолет из Нью-Дели, на котором экстрадировали подозреваемого в убийстве 24-летней уфимки Веры Фойкиной в сопровождении представителей ФСИН и Интерпола. Хотя изначально была информация о том, что 28-летний Руслан Саяхов еще как минимум год проведет в тюрьме Гоа.

«В Уфу его привезут либо самолетом, либо поездом. Пока неизвестно, — поделился с агентством “Башинформ” отец убитой девушки Александр Фойкин. — Произойдет это в течение недели».

Жестокое преступление, в котором подозревается штангист Руслан Саяхов, было совершено осенью 2012 года. Сначала родственники заявили о пропаже Веры Фойкиной, а через почти две недели сожженное тело девушки нашли около деревни Новоабдуллино Чишминского района республики. В день пропажи уфимки спортсмен покинул территорию России и улетел в Индию. Там Саяхов провел пять лет, где преподавал йогу. Подозреваемого объявили в международный розыск. В сентябре 2017 года его узнали около посольства России и задержали.

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