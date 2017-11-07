В Уфу подозреваемого в убийстве Веры Фойкиной доставят в течение недели

Жестокое преступление, в котором подозревается штангист Руслан Саяхов, было совершено осенью 2012 года. Сначала родственники заявили о пропаже Веры Фойкиной, а через почти две недели сожженное тело девушки нашли около деревни Новоабдуллино Чишминского района республики. В день пропажи уфимки спортсмен покинул территорию России и улетел в Индию. Там Саяхов провел пять лет, где преподавал йогу. Подозреваемого объявили в международный розыск. В сентябре 2017 года его узнали около посольства России и задержали.