Двух полицейских из Сочи будут судить за ложное обвинение в наркоторговле

Как полагает следствие, в мае прошлого года полицейские задержали местного жителя для проверки информации о его причастности к распространению наркотиков. Информация не подтвердилась, и тогда полицейские составили ложный рапорт о якобы обнаруженных наркотиках, который стал основанием для возбуждения уголовного дела. Полицейские сделали это, чтобы улучшить свои производственные показатели. Нарушение в работе оперуполномоченных выявили сотрудники краевого ФСБ.