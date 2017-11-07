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15:46 (мск), источник: Коммерсантъ

Двух полицейских из Сочи будут судить за ложное обвинение в наркоторговле

В Сочи закончено расследование уголовного дела в отношении двух бывших оперуполномоченных уголовного розыска, которых обвиняют по ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), об этом сообщает пресс-служба следственного комитета РФ по Краснодарскому краю.

Как полагает следствие, в мае прошлого года полицейские задержали местного жителя для проверки информации о его причастности к распространению наркотиков. Информация не подтвердилась, и тогда полицейские составили ложный рапорт о якобы обнаруженных наркотиках, который стал основанием для возбуждения уголовного дела. Полицейские сделали это, чтобы улучшить свои производственные показатели. Нарушение в работе оперуполномоченных выявили сотрудники краевого ФСБ.

Сейчас уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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