Защита обжаловала арест Игоря Рудникова

Источник: Новый Калининград

«В ближайшее время материалы будут перенаправлены и в облсуд», — сообщили в пресс-службе.

По словам адвоката Олега Вышинского дата судебного заседания по рассмотрению апелляции пока не назначена.

Игоря Рудникова задержали 1 ноября в его квартире, позже депутата привезли в редакцию «Новых Колес», где сотрудники УФСБ провели обыск. Коллеги Рудникова сообщали о том, что депутат был избит. На суд Рудникова доставили с загипсованной рукой.

Игорь Рудников был взят под стражу до 1 января 2018 года по обвинению в вымогательстве 50 тысяч долларов у главы Следственного комитета по Калининградской области генерал-лейтенанта Виктора Леденева. По данным следствия, Леденев обратился к экс-замполпреду президента по СЗФО Александру Дацышину, чтобы тот поговорил с Рудниковым насчет критических публикаций в газете «Новые колеса».

В материалах газеты говорилось, в том числе, о незадекларированной собственности главы СК. Виктор Леденев счел их «клеветническими и порочащими честь и достоинство», при этом с иском о защите чести и достоинства генерал в суд обращаться не стал.

Дацышин, по версии СК, передал Леденеву условия Рудникова, на которых тот согласился бы не печатать критические материалы: 50 тысяч долларов и переквалификация дела о покушении на него на более тяжкую статью.

Александр Дацышин, который частично признал вину, проходит по делу в качестве сообщника Рудникова. Экс-замполпреда президента отправили под домашний арест, на более суровой мере пресечения следователь даже не настаивал.