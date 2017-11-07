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13:58 (мск), источник: Podrobno.uz

СНБ раскрыла преступную схему по незаконной продаже сжиженного газа

В Узбекистане продолжается реформирование системы газоснабжения, где особый акцент делается на бесперебойные поставки «голубого топлива» населению.

Источник: Podrobno.uz

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Узбекистане продолжается реформирование системы газоснабжения, где особый акцент делается на бесперебойные поставки «голубого топлива» населению. При этом в некоторых регионах страны все еще существуют определенные объективные сложности, устранением которых активно занимаются государственные структуры.

В районах, где нет централизованного газоснабжения, обеспечивается поставка населению сжиженного газа в баллонах. На это выделяются значительные средства из госбюджета. Однако, несмотря на все усилия государства, находятся люди, готовые заработать на своих соотечественниках и оставить их без жизненно необходимого топлива.

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Недавно один такой случай был раскрыт оперативниками Службы национальной безопасности.

В течение нескольких месяцев жители Мирзаабадского, Сардобинского, Гулистанского районов Сырдарьинской области сталкивались с перебоями в поставках баллонов со сжиженным газом. Ответственным за своевременные поставки был Сырдарьинский областной филиал акционерного общества «Узтрансгаз».

Для выяснения всех обстоятельств дела сотрудники Управления службы национальной безопасности по Сырдарьинской области совместно с Департаментом при Генеральной прокуратуре провели оперативное мероприятие.

«Руководитель Сырдарьинского областного филиала АО “Узтрансгаз” Бахтиёр Эшанкулов, ведущий инженер газораспределительного пункта “Мирзаобод” Эльёр Каримов, заправщик этого пункта Жахонгир Султонов, а также водитель областного предприятия газоснабжения Эркин Бутаев, войдя в преступный сговор, организовали схему, по которой предназначенный населению газ за наличные реализовывался частным газозаправочным станциям в Самаркандской области», — сообщил представитель силового ведомства.

Выявлены детали схемы. Водитель газовоза Эркин Бутаев обычно получал топливо на предприятии «Шуртаннефтгаз» Кашкадарьинской области и, возвращаясь оттуда, по пути продавал газ самаркандским заправкам.

Полученные деньги водитель передавал ведущему инженеру газораспределительного пункта «Мирзаобод» Эльеру Каримову. Тот отдавал их руководителю предприятия Бахтиёру Эшанкулову, который распределял деньги между всеми участниками цепочки. Водитель с каждого рейса получал 600 тысяч сумов, Каримов и Султанов делили между собой от 1,5 до 3 миллионов сумов. Остальное доставалось Эшанкулову, — рассказал сотрудник СНБ.

По задумке, чтобы скрыть хищение, населению доставлялась лишь часть не заправленных полностью баллонов.

Оперативники СНБ организовали спецоперацию по задержанию с поличным водителя Эркина Бутаева. Он в очередной раз продал свыше 20,2 тонны «голубого топлива» на частные газозаправочные станции в Самаркандской области. Позже его грузовик был остановлен для проверки документов на посту «Сардоба» в Акалтынском районе Сырдарьинской области. В салоне было обнаружено свыше 23,85 миллиона сумов и 1 тысяча долларов США, полученных с продажи газа. Эти средства были изъяты в качестве вещественных доказательств.

В ходе доследственных мероприятий выявлено, что с мая по октябрь с.г. злоумышленники незаконно продали 265 тонн сжиженного газа частным газозаправочным станциям Самаркандской области, в результате чего государству нанесен ущерб в размере 486 млн. сумов.

По данному факту региональным управлением Департамента возбуждено в отношении фигурантов уголовное дело по статье 167 (Хищение путем присвоения или растраты) и 209 (Должностной подлог) Уголовного кодекса.

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