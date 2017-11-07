Умер ребёнок, которого после страшного ДТП в Заларинском районе увезли в больницу

На федеральной трассе вблизи села Владимир столкнулись ВАЗ-21140 и DAF. Тягач с полуприцепом загорелся. 36-летний водитель легкового автомобиля погиб. Также от полученных травм скончались его 36-летняя супруга и 10-летняя дочь. Ещё одна девочка — годовалая — попала в реанимацию. И как стало известно, она умерла.