Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Трамп прилюдно оскорбил супругу Меланью в Японии
Поможет ли соцсеть найти нормального врача
Гимнастка РФ, собравшая все золото мира за 5 лет, ушла из спорта
Полонский хочет заработать $1 трлн и построить город будущего
В Кремле прокомментировали рост числа протестных акций в России
Визуальная пропаганда: плакаты времен Гражданской войныПлакаты как своеобразный рупор военной эпохи
СМИ: Больной раком Михаил Задорнов сменил веру
Литва окончательно прощается с Россией - эксперт
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео)
Потерял номер: что делать
Волочкова после концерта выложила обнаженное фото в спальне - СМИ
СМИ: Михалков высказался о выдвижении Собчак
Как нужно краситься женщинам после 40 лет
47-летняя Мелания Трамп блистала на банкете в Токио (фото)
Кадры: истребители Су-30СМ принудительно посадили самолет
СМИ: Сати Казанова полностью обнажилась для съемки
Миллиардер поневоле: россиянина удивил налог на имущество
Платежи за ЖКУ начнут взимать по-новому
Фоторепортажи
12Теракт в Нью-Йорке
10Ураган «Герварт» прошел по Северной Европе
14:20 (мск), источник: Вести Иркутск

Умер ребёнок, которого после страшного ДТП в Заларинском районе увезли в больницу

Вся семья погибла в дорожной аварии. Жуткое ДТП произошло накануне в Заларинском районе.

На федеральной трассе вблизи села Владимир столкнулись ВАЗ-21140 и DAF. Тягач с полуприцепом загорелся. 36-летний водитель легкового автомобиля погиб. Также от полученных травм скончались его 36-летняя супруга и 10-летняя дочь. Ещё одна девочка — годовалая — попала в реанимацию. И как стало известно, она умерла.

— Предварительно сотрудниками полиции установлено, что водитель автомобиля ВАЗ допустил выезд на полосу встречного движения с последующим столкновением с большегрузом. По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции проводится всесторонняя проверка, по окончании которой будет принято правовое решение, — говорит инспектор по пропаганде БДД ГИБДД по Иркутской области Иван Малахов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Телеведущие Ольга Скабеева и Евгений Попов откровенно рассказали о личном
Фигуристка Лобачева заявила, что могла бы спасти Марьянова
ЦБ допустил санацию новых крупных банков
В ЕСПЧ подан первый иск к России о сносе самостроя
Собчак выступит за отмену закона о гей-пропаганде
Армен Джигарханян подал иск о разводе
«Роснефть» перевела Иракскому Курдистану миллиард долларов
Суд разрешил оспаривать национализацию недвижимости в Крыму
На спутнике Сатурна нашли источник жизни
Спорт
0:7. Наша молодежка начала серию с неслыханного разгрома На старте серии со сборными канадских юниорских лиг подопечные Валерия Брагина потерпели сокрушительное поражение от команды Запада
Авто
Внедорожный Kia Rio: он оказался чуть дороже «Весты Кросс» Kia объявила цены на свою долгожданную новинку — внедорожный хэтчбек Rio X-Line. Автомобиль будет стоить от 774 900 рублей
Hi-Tech
Apple предупредила о выгорании дисплея iPhone X Владельцам смартфонов за 90 тыс. руб. угрожает досадная неполадка аппарата
Кино
Стас Михайлов пожаловался в Европейский суд из-за кинопародии Певец обратился в ЕСПЧ из-за пародии на свой образ в исполнении Александра Реввы в фильме «Дублер»
Недвижимость
20 самых недорогих районов Москвы
Здание конюшни XIX века в Москве арендовали за 11,5 млн руб
Министерства поднимутся на IQ
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Леди
Как нужно краситься женщинам после 40 лет Пора перестать мыслить категориями вроде «графичная подводка после 40 лет запрещена» и «розовая помада – только для юных» – считает наш колумнист Татьяна Якимова
Дети
28-летний мужчина отсудил младшую сестру у родителей Родители задолжали детям более 270 тысяч рублей.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь