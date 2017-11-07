Умер ребёнок, которого после страшного ДТП в Заларинском районе увезли в больницу
Вся семья погибла в дорожной аварии. Жуткое ДТП произошло накануне в Заларинском районе.
Вся семья погибла в дорожной аварии. Жуткое ДТП произошло накануне в Заларинском районе.
На федеральной трассе вблизи села Владимир столкнулись ВАЗ-21140 и DAF. Тягач с полуприцепом загорелся. 36-летний водитель легкового автомобиля погиб. Также от полученных травм скончались его 36-летняя супруга и 10-летняя дочь. Ещё одна девочка — годовалая — попала в реанимацию. И как стало известно, она умерла.
— Предварительно сотрудниками полиции установлено, что водитель автомобиля ВАЗ допустил выезд на полосу встречного движения с последующим столкновением с большегрузом. По факту