Пересечение двойной сплошной для водителя малолитражки закончилось аварией
Видео ДТП, которое произошло в понедельник на трассе под Ростовом, разместили в сети очевидцы.
Видео ДТП, которое произошло в понедельник на трассе под Ростовом, разместили в сети очевидцы.
На записи видно, как иномарка пыталась обойти грузовик на участке, где обгон запрещен. Не успев завершить маневр и пытаясь избежать столкновения со встречным автомобилем, водитель на большой скорости буквально прижался к самосвалу.
О пострадавших в аварии не сообщается.