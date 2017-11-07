Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Трамп прилюдно оскорбил супругу Меланью в Японии
Нужно ли будет ходить к врачу через 10 лет
Гимнастка РФ, собравшая все золото мира за 5 лет, ушла из спорта
Это мой выбор: неожиданные признания звезд о своей ориентации
У берегов Италии найдены тела 26 женщин
Визуальная пропаганда: плакаты времен Гражданской войныПлакаты как своеобразный рупор военной эпохи
СМИ: Больной раком Михаил Задорнов сменил веру
Литва окончательно прощается с Россией - эксперт
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео)
Потерял номер: что делать
"Прочь”: дипломата США избили в центре Киева
У нового самолета РФ в полете отказал двигатель
Юлия Меньшова смутила поклонников странным нарядом
Отец Фриске рассказал о новой возлюбленной Шепелева
СМИ: Порошенко обратился к отведенным войскам из Донбасса
СМИ: Больной раком Задорнов вернулся в свою веру
Миллиардер поневоле: россиянина удивил налог на имущество
Платежи за ЖКУ начнут взимать по-новому
Фоторепортажи
10Ураган «Герварт» прошел по Северной Европе
12Усыпальница у Кремлевской стены
17:39 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Пересечение двойной сплошной для водителя малолитражки закончилось аварией

Видео ДТП, которое произошло в понедельник на трассе под Ростовом, разместили в сети очевидцы.

На записи видно, как иномарка пыталась обойти грузовик на участке, где обгон запрещен. Не успев завершить маневр и пытаясь избежать столкновения со встречным автомобилем, водитель на большой скорости буквально прижался к самосвалу.

О пострадавших в аварии не сообщается.

Во время загрузки произошла ошибка.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Телеведущие Ольга Скабеева и Евгений Попов откровенно рассказали о личном
Фигуристка Лобачева заявила, что могла бы спасти Марьянова
ЦБ допустил санацию новых крупных банков
В ЕСПЧ подан первый иск к России о сносе самостроя
В Брюсселе нашли способ навредить «Северному потоку-2»
Армен Джигарханян подал иск о разводе
Власти Ирака назвали незаконным контракт с «Роснефтью»
Саудовская Аравия обвинила Иран в прямой военной агрессии
Оленеводы выходного дня: что написано в трудовой книжке у ненцев
Спорт
0:7. Наша молодежка начала серию с неслыханного разгрома На старте серии со сборными канадских юниорских лиг подопечные Валерия Брагина потерпели сокрушительное поражение от команды Запада
Авто
Внедорожный Kia Rio: он оказался чуть дороже «Весты Кросс» Kia объявила цены на свою долгожданную новинку — внедорожный хэтчбек Rio X-Line. Автомобиль будет стоить от 774 900 рублей
Hi-Tech
Apple предупредила о выгорании дисплея iPhone X Владельцам смартфонов за 90 тыс. руб. угрожает досадная неполадка аппарата
Кино
Стас Михайлов пожаловался в Европейский суд из-за кинопародии Певец обратился в ЕСПЧ из-за пародии на свой образ в исполнении Александра Реввы в фильме «Дублер»
Недвижимость
Россиян могут освободить от платы за поверку счетчиков
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Глава стройфирмы в Петербурге отдала деньги дольщиков саентологам
Ставки по ипотеке падают
Леди
Как нужно краситься женщинам после 40 лет Пора перестать мыслить категориями вроде «графичная подводка после 40 лет запрещена» и «розовая помада – только для юных» – считает наш колумнист Татьяна Якимова
Дети
3-летняя дочка Навки и Пескова восхитила соцсети Фигуристка похвасталась талантами маленькой дочки.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь