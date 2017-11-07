К расследованию инцидента с разбившемся в Татарстане вертолетом Bell-407 подключился МАК

Источник: ИА Татар-информ

(Казань, 7 ноября, «Татар-информ»). Международный авиационный комитет подключился к расследованию инцидента с разбившимся 6 ноября в Татарстане, близ Иннополиса, вертолета Bell-407. Об этом сообщается на официальном сайте комитета.

«В соответствии с российским воздушным законодательством Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 6 ноября утром вертолет марки Bell-407 с бортовым номером RA 01927, под управлением 43-летнего пилота вылетел из «Международного аэропорта Казань» в поселок городского типа Смышляевка, в Самарской области.