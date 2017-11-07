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14:15 (мск), источник: ИА Татар-информ

К расследованию инцидента с разбившемся в Татарстане вертолетом Bell-407 подключился МАК

Комиссия, сформированная Межгосударственным авиационным комитетом, уже приступила к работе.

Источник: ИА Татар-информ

(Казань, 7 ноября, «Татар-информ»). Международный авиационный комитет подключился к расследованию инцидента с разбившимся 6 ноября в Татарстане, близ Иннополиса, вертолета Bell-407. Об этом сообщается на официальном сайте комитета.

«В соответствии с российским воздушным законодательством Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 6 ноября утром вертолет марки Bell-407 с бортовым номером RA 01927, под управлением 43-летнего пилота вылетел из «Международного аэропорта Казань» в поселок городского типа Смышляевка, в Самарской области.

Около 7.00 вертолет разбился недалеко от Иннополиса. Пилот погиб на месте. В настоящее время возбуждено уголовное дело, проводится комплекс следственных действий. Рассматриваются несколько версий случившегося: технические неисправности вертолета, ошибка пилота, некачественное топливо и неблагоприятные погодные условия.

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