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14:11 (мск), источник: Volga News

Восьми обвиняемым в наркоторговле продлили срок ареста

Во вторник, 7 ноября, Советский районный суд Самары продлил срок ареста группе наркоторговцев, которых обвиняют в организации и участии в преступном сообществе, покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере в составе организованной группы, а также отмывании денег в особо крупном размере.

Среди обвиняемых восемь человек: Александр Рахманов, Кристина Загаринская, Антон Федотов, Андрей Кожокарь, Антон Платонов, Александр Петров, Вячеслав Дубков и организатор группы Фатхидин Зияев.

Из-за отсутствия одного из подсудимых, Вячеслав Дубков находится в лечебном учреждении исправительной колонии, судья решила перенести начало рассмотрения уголовного дела на другой день.

А так как срок ареста у всех подсудимых истекает 9 ноября, то им продлили срок ареста еще на два месяца — до 9 января 2018 года.

Напомним, по данным следствия, с января 2015 г. судимый за незаконное хранение наркотиков гражданин Таджикистана Фатхидин Зияев проживал в Самарской области, не работал и не имел легального источника дохода. Он организовал ОПГ. Также Зияев разработал схему незаконного сбыта наркотиков с помощью тайников в Самаре, а затем наладил сбыт запрещенных веществ и в исправительных учреждениях Самарской и Оренбургской областей.

Мужчина посвятил в преступные планы и свою супругу, она стала руководителем структурных подразделений, входящих в ОПГ. С января 2015 г. по сентябрь 2015 г. они вовлекли в преступное сообщество не менее 11 человек, в том числе заключенных. Их «подчиненные» приобретали, перевозили, фасовали, хранили и сбывали наркотики. Всего за этот период участники ОПГ совершили 17 преступлений.

В октябре 2015 г. преступную группу раскрыли сотрудники полиции. Незаконная деятельность, по версии правоохранителей, принесла Зияевым и их преступной группе не менее 24,5 млн рублей. Супруги совершали с этими деньгами различные финансовые операции, чтобы легализовать их.

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