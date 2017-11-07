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14:12 (мск), источник: БЕЛТА

В Шумилинском районе пьяный пассажир напал на таксиста и угнал машину

7 ноября, Витебск /Ольга Богачева — БЕЛТА/. В Шумилинском районе пьяный пассажир напал на таксиста и угнал машину, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.

Происшествие случилось 6 ноября около 22.00. Мужчина в состоянии опьянения заказал такси в Новополоцке и поехал в деревню Мишневичи Шумилинского района. Приехав, чтобы не платить, он достал нож и начал угрожать таксисту. Мужчине удалось выскочить из машины и убежать, он позвонил в милицию.

На место ЧП выехала группа быстрого реагирования и ГАИ Шумилинского РОВД. Благодаря наличию в такси GPS-навигатора правоохранители смогли отследить и перекрыть маршрут движения злоумышленника. А угонщик в это время — около 20 минут — катался на «трофейном авто» по деревне. Увидев перекрытую дорогу и встречающих лиц, он испугался, бросил автомобиль и попытался убежать.

Задержанным оказался мужчина 1986 года рождения, ранее неоднократно судимый, в том числе за угон. В Шумилинском районе проживают его родственники, сам он подрабатывал в России, изредка приезжая в Беларусь. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 214 УК Беларуси.

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