В Шумилинском районе пьяный пассажир напал на таксиста и угнал машину

Происшествие случилось 6 ноября около 22.00. Мужчина в состоянии опьянения заказал такси в Новополоцке и поехал в деревню Мишневичи Шумилинского района. Приехав, чтобы не платить, он достал нож и начал угрожать таксисту. Мужчине удалось выскочить из машины и убежать, он позвонил в милицию.

На место ЧП выехала группа быстрого реагирования и ГАИ Шумилинского РОВД. Благодаря наличию в такси GPS-навигатора правоохранители смогли отследить и перекрыть маршрут движения злоумышленника. А угонщик в это время — около 20 минут — катался на «трофейном авто» по деревне. Увидев перекрытую дорогу и встречающих лиц, он испугался, бросил автомобиль и попытался убежать.