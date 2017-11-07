Спасатели готовят пенную атаку на очаг тления кабеля в аэропорту Внуково
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Спасатели готовят пенную атаку на очаг тления кабеля в московском аэропорту Внуково, сообщил РИА Новости представитель столичного главка МЧС РФ.
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Спасатели готовят пенную атаку на очаг тления кабеля в московском аэропорту Внуково, сообщил РИА Новости представитель столичного главка МЧС РФ.
«Пенный ствол подан, готовится атака», — сказал собеседник агентства.
Ранее представитель столичного главка МЧС рассказал РИА Новости, что на минус восьмом этаже аэропорта Внуково тлеет кабель. Как говорится в