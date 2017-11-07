Спасатели готовят пенную атаку на очаг тления кабеля в аэропорту Внуково

Ранее представитель столичного главка МЧС рассказал РИА Новости, что на минус восьмом этаже аэропорта Внуково тлеет кабель. Как говорится в пресс-релизе Центра управления в кризисных ситуациях Москвы, городские пожарные вместе с коллегами из аэропорта «производят работы по ликвидации тления». Аэропорт работает в штатном режиме.