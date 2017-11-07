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14:40 (мск), источник: РИА Новости

Спасатели готовят пенную атаку на очаг тления кабеля в аэропорту Внуково

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Спасатели готовят пенную атаку на очаг тления кабеля в московском аэропорту Внуково, сообщил РИА Новости представитель столичного главка МЧС РФ.

Источник: РИА Новости

«Пенный ствол подан, готовится атака», — сказал собеседник агентства.

Ранее представитель столичного главка МЧС рассказал РИА Новости, что на минус восьмом этаже аэропорта Внуково тлеет кабель. Как говорится в пресс-релизе Центра управления в кризисных ситуациях Москвы, городские пожарные вместе с коллегами из аэропорта «производят работы по ликвидации тления». Аэропорт работает в штатном режиме.

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