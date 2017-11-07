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14:39 (мск), источник: АиФ Прикамье

Жители Верещагино вынесли из горящего дома соседа-инвалида

Один из героев, Денис Старков, раньше уже спасал жизнь человека.

Жители Верещагино 3 ноября спасли на пожаре пожилого инвалида.

«В этот день я топил баню, и когда из окна дома увидел дым, подумал, что она загорелась. Выбежал проверить, но мои опасения не подтвердились. Пошёл на дорогу посмотреть, что случилось, увидел дымящийся дом по соседству, и бросился туда», — рассказывает Денис Старков.

У горящего дома, в котором проживал 75-летний пенсионер, уже были люди. Денис не раздумывая бросился к строению, разбил окно, забрался внутрь, взял на руки сидящего на диване инвалида и передал его через окно другим прибежавшим на помощь.

Если бы местные жители оказались равнодушными, трагедии, скорее всего, не удалось бы избежать. Спасённый мужчина из дома почти не выходил, только иногда выбирался на крылечко. Самостоятельно покинуть горящий дом он бы не смог. На момент, когда на происшествие приехали пожарные, мужчина был в безопасности, а огнём было охвачено 66 квадратных метров дома.

Как оказалось, пятничный пожар — это не первый случай, когда Денис Старков спас человека. Около 30 лет назад, когда ему было 14 лет, его 15-летний товарищ в подвале многоквартирного дома решил заглянуть во флягу. Он открыл ёмкость, сунул туда руку с горящей свечой, а следом — голову. В этот момент раздался хлопок: во фляге находились нефтепродукты, и их пары вспыхнули. Школьник помог другу быстро выбраться из подвала на улицу, и только это спасло пострадавшего от серьёзных ожогов.

Сейчас у Дениса Старкова есть жена и трое детей — две девочки шести и 13 лет, и трёхлетний сын. 7 ноября героя вместе с сыном пригласили в МЧС, чтобы поблагодарить за неравнодушие. Когда им показывали пожарную часть, сын Дениса примерил шлем огнеборца.

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