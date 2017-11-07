На трассе между Кыштымом и Кузнецким сгорел рейсовый автобус из Озёрска

ЧП произошло 6 ноября в половине восьмого утра. Как сообщил инспектор отдела надзорной деятельности № 16 по линии МЧС России Владимир Беспалов, микроавтобус марки «Форд» следовал из Озёрска в Челябинск через Кузнецкое в ремонтную мастерскую.

Однако прямо в пути автобус загорелся. Пока пожарные добирались до места ЧП, транспортное средство выгорело полностью. Никого, кроме водителя, в нём не было. Сам он не пострадал. Причиной возгорания стала неисправность электропроводки.