Волна «минирования» прошлась по всем округам города Омска

В Омске оказались эвакуированы все крупные рынки и торговые центры: «Континент», «Мега», «Каскад», «Первомайский рынок», Казачий рынок и другие. О том что в здание «заминировано» сообщалось непосредственно в сами ТЦ. На данный момент в городе эвакуировано 17 объектов.