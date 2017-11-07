Волна «минирования» прошлась по всем округам города Омска
По некоторым данным, эвакуации в аэропорту и на железнодорожном вокзале.
По некоторым данным, эвакуации в аэропорту и на железнодорожном вокзале.
В Омске оказались эвакуированы все крупные рынки и торговые центры: «Континент», «Мега», «Каскад», «Первомайский рынок», Казачий рынок и другие. О том что в здание «заминировано» сообщалось непосредственно в сами ТЦ. На данный момент в городе эвакуировано 17 объектов.
Как стало известно Om1.ru, на «минированных» объектах взрывчатка не обнаружена. Также по некоторым данным здание ЖД вокзала и аэропорта находятся в безопасности. Сообщений об их «минировании» не поступало.