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14:41 (мск), источник: Om1.ru

Волна «минирования» прошлась по всем округам города Омска

По некоторым данным, эвакуации в аэропорту и на железнодорожном вокзале.

В Омске оказались эвакуированы все крупные рынки и торговые центры: «Континент», «Мега», «Каскад», «Первомайский рынок», Казачий рынок и другие. О том что в здание «заминировано» сообщалось непосредственно в сами ТЦ. На данный момент в городе эвакуировано 17 объектов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как стало известно Om1.ru, на «минированных» объектах взрывчатка не обнаружена. Также по некоторым данным здание ЖД вокзала и аэропорта находятся в безопасности. Сообщений об их «минировании» не поступало.

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