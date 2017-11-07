Хулигана-зацепера сняли с крыши электрички на Ленинском проспекте

На железнодорожной станции «Ленинский проспект» с крыши электрички из Ораниенбаума сотрудники полиции сняли несовершеннолетнего подростка, сообщают «Невские новости».

В полиции сообщили, что парень учится в одной из петербургских школ. С ним проведена профилактическая беседа.