Хулигана-зацепера сняли с крыши электрички на Ленинском проспекте
Девятиклассник пытался доехать из Ораниенбаума в Петербург.
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Девятиклассник пытался доехать из Ораниенбаума в Петербург.
На железнодорожной станции «Ленинский проспект» с крыши электрички из Ораниенбаума сотрудники полиции сняли несовершеннолетнего подростка, сообщают «Невские новости».
15-летний школьник забрался на крышу электрички ради острых ощущений.
В полиции сообщили, что парень учится в одной из петербургских школ. С ним проведена профилактическая беседа.
Родители хулигана оштрафованы.