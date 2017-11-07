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14:30 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Хулигана-зацепера сняли с крыши электрички на Ленинском проспекте

Девятиклассник пытался доехать из Ораниенбаума в Петербург.

Источник: Аргументы и факты

На железнодорожной станции «Ленинский проспект» с крыши электрички из Ораниенбаума сотрудники полиции сняли несовершеннолетнего подростка, сообщают «Невские новости».

15-летний школьник забрался на крышу электрички ради острых ощущений.

В полиции сообщили, что парень учится в одной из петербургских школ. С ним проведена профилактическая беседа.

Родители хулигана оштрафованы.

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