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15:23 (мск), источник: Клопс.ru

Калининградца обвиняют в даче взятки сотруднику регионального УФСИН

Калининградец пытался дать взятку сотруднику УФСИН, чтобы помочь другу.

Источник: Клопс.ru

Житель Калининграда хотел подкупить сотрудника УФСИН, чтобы помочь приятелю. Об этом Клопс.Ru сообщили в региональном СКР.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ («Дача взятки за совершение заведомо незаконных действий») возбуждено в отношении 36-летнего калининградца.

«По версии следствия, 2 ноября 2017 года мужчина встретился на площади Победы в Калининграде со старшим оперуполномоченным по особо важным делам отдела собственной безопасности регионального УФСИН и передал последнему взятку — 30 тысяч рублей. Взамен на денежное вознаграждение калининградец рассчитывал, что его знакомого осуждённого, который отбывает наказание в одной из исправительных колоний региона, не переведут в колонию в другой регион. Сразу после передачи денег мужчина был задержан оперативниками ОСБ УФСИН РФ по Калининградской области», — сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Калининградской области Наталья Гацко.

Мужчина дал признательные показания, ему предъявили обвинение и заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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