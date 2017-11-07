Калининградца обвиняют в даче взятки сотруднику регионального УФСИН
Калининградец пытался дать взятку сотруднику УФСИН, чтобы помочь другу.
Калининградец пытался дать взятку сотруднику УФСИН, чтобы помочь другу.
Житель Калининграда хотел подкупить сотрудника УФСИН, чтобы помочь приятелю. Об этом Клопс.Ru сообщили в региональном СКР.
Уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ («Дача взятки за совершение заведомо незаконных действий») возбуждено в отношении 36-летнего калининградца.
«По версии следствия, 2 ноября 2017 года мужчина встретился на площади Победы в Калининграде со старшим оперуполномоченным по особо важным делам отдела собственной безопасности регионального УФСИН и передал последнему взятку — 30 тысяч рублей. Взамен на денежное вознаграждение калининградец рассчитывал, что его знакомого осуждённого, который отбывает наказание в одной из исправительных колоний региона, не переведут в колонию в другой регион. Сразу после передачи денег мужчина был задержан оперативниками ОСБ УФСИН РФ по Калининградской области», — сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Калининградской области Наталья Гацко.
Мужчина дал признательные показания, ему предъявили обвинение и заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.