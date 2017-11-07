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14:25 (мск), источник: Volga News

Из автомобиля самарца украли более 1 млн рублей

В понедельник, 6 ноября, в микрорайоне Крутые ключи около 16:30 неизвестный похитил из автомобиля более 1 млн рублей.

Как сообщает источник в правоохранительных органах, машина была припаркована у дома № 27 на бульваре Финютина.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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