Из автомобиля самарца украли более 1 млн рублей
В понедельник, 6 ноября, в микрорайоне Крутые ключи около 16:30 неизвестный похитил из автомобиля более 1 млн рублей.
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В понедельник, 6 ноября, в микрорайоне Крутые ключи около 16:30 неизвестный похитил из автомобиля более 1 млн рублей.
Как сообщает источник в правоохранительных органах, машина была припаркована у дома № 27 на бульваре Финютина.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Кража».