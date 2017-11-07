Из автомобиля самарца украли более 1 млн рублей

Из автомобиля самарца украли более 1 млн рублей

В понедельник, 6 ноября, в микрорайоне Крутые ключи около 16:30 неизвестный похитил из автомобиля более 1 млн рублей.