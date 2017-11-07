В Рамони наркокурьер получил 3 года колонии

Суд установил, что мужчина получил от знакомого предложение о совместном приобретении героина и его доставке из Москвы в Воронеж. После этого воронежец нанял автомобиль и поехал на нем в столицу. Хозяин машины о цели поездки не знал. Мужчина забрал в тайнике закладку с наркотиком массой 332,9 г. Сотрудники УФСБ России по Воронежской области остановили автомобиль на посту ДПС. В ходе досмотра пассажира в кармане его куртки обнаружили сверток с наркотиком.