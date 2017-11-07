Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: США продают Европе российский газ, выдавая его за свой
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
Ferrero впервые за полвека изменила рецепт пасты Nutella
6 городов России, где стоит провести новогодние каникулы (фото)
Акции Сбербанка достигли рекордной стоимости
Визуальная пропаганда: плакаты времен Гражданской войныПлакаты как своеобразный рупор военной эпохи
СМИ: Мара Багдасарян задержана: новая выходка стритрейсерши
Шахназаров о бегстве жены в США: как в сериале
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео)
Потерял номер: что делать
У нового российского самолета во время полета отказал двигатель
Волочкова выложила обнаженное фото в спальне - СМИ
Отец Фриске рассказал о новой возлюбленной Шепелева
Харви Вайнштейн нанимал детективов для слежки за актрисами
Кадры: истребители Су-30СМ принудительно посадили самолет
СМИ: Сати Казанова полностью обнажилась для съемки
6 городов России, где стоит провести новогодние каникулы (фото)
В Гонконге продали небоскреб за $5 млрд (фото)
Фоторепортажи
12Таиланд прощается с королем
12Усыпальница у Кремлевской стены
14:56 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Рамони наркокурьер получил 3 года колонии

Мужчина попытался перевезти из Москвы в Воронеж 332 г героина.

Рамонский районный суд приговорил 32-летнего жителя Воронежа к 3 годам лишения свободы за незаконное приобретение и хранение наркотиков в крупном размере. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщила старший помощник прокурора Рамонского района Валентина Бувака во вторник, 7 ноября.

Суд установил, что мужчина получил от знакомого предложение о совместном приобретении героина и его доставке из Москвы в Воронеж. После этого воронежец нанял автомобиль и поехал на нем в столицу. Хозяин машины о цели поездки не знал. Мужчина забрал в тайнике закладку с наркотиком массой 332,9 г. Сотрудники УФСБ России по Воронежской области остановили автомобиль на посту ДПС. В ходе досмотра пассажира в кармане его куртки обнаружили сверток с наркотиком.

Мужчину осудили по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка наркотических средств в крупном объеме).

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
СМИ: Ан-148 экстренно приземлился в Воронеже
ЦБ допустил санацию новых крупных банков
В ЕСПЧ подан первый иск к России о сносе самостроя
Собчак выступит за отмену закона о гей-пропаганде
Армен Джигарханян подал иск о разводе
«Роснефть» перевела Иракскому Курдистану миллиард долларов
Суд разрешил оспаривать национализацию недвижимости в Крыму
На спутнике Сатурна нашли источник жизни
Спорт
0:7. Наша молодежка начала серию с неслыханного разгрома На старте серии со сборными канадских юниорских лиг подопечные Валерия Брагина потерпели сокрушительное поражение от команды Запада
Авто
Внедорожный Kia Rio: он оказался чуть дороже «Весты Кросс» Kia объявила цены на свою долгожданную новинку — внедорожный хэтчбек Rio X-Line. Автомобиль будет стоить от 774 900 рублей
Hi-Tech
Apple предупредила о выгорании дисплея iPhone X Владельцам смартфонов за 90 тыс. руб. угрожает досадная неполадка аппарата
Кино
Стас Михайлов пожаловался в Европейский суд из-за кинопародии Певец обратился в ЕСПЧ из-за пародии на свой образ в исполнении Александра Реввы в фильме «Дублер»
Недвижимость
20 самых недорогих районов Москвы
Здание конюшни XIX века в Москве арендовали за 11,5 млн руб
Министерства поднимутся на IQ
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Леди
Как нужно краситься женщинам после 40 лет Пора перестать мыслить категориями вроде «графичная подводка после 40 лет запрещена» и «розовая помада – только для юных» – считает наш колумнист Татьяна Якимова
Дети
28-летний мужчина отсудил младшую сестру у родителей Родители задолжали детям более 270 тысяч рублей.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь