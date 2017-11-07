В Волгограде два школьника убежали из дома на четыре дня
Двое подростков в возрасте 13 и 15 лет сбежали от родителей на четыре дня и жили в заброшенной квартире в Красноармейском районе Волгограда.
Двое подростков в возрасте 13 и 15 лет сбежали от родителей на четыре дня и жили в заброшенной квартире в Красноармейском районе Волгограда.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, дети пропали утром 2 ноября. По словам матерей, обратившихся в полицию только вечером 6 ноября, мальчики ушли из дома и не вернулись. Женщины отметили, что их сыновья и раньше убегали из дома, но на этот раз школьники подозрительно долго не возвращаются. На поиски детей по сигналу «Тревога» был поднят личный состав полиции № 8. Правоохранители проверили частные дома, заброшенные здания и постройки. 6 ноября к ночи им удалось найти подростков. Мальчики прятались в заброшенной квартире по улице Мачтозаводской. По их словам, детям захотелось самостоятельной жизни, и они решили немного пожить отдельно от взрослых. В настоящее время оба школьника находятся дома.
Полицейские составили в отношении матерей подростков протоколы за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Кроме этого, собранные инспекторами по делам несовершеннолетних материалы в отношении школьников будут направлены в Комиссию по делам несовершеннолетних для рассмотрения вопроса о постановки их на учет.