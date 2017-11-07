В Советске мужчина пытался сжечь тубус с наркотиками во время обыска
В Советске местный житель пытался сжечь наркотические вещества, пока его жилище обыскивала полиция. Об этом сообщает
В Советске местный житель пытался сжечь наркотические вещества, пока его жилище обыскивала полиция. Об этом сообщает
30-летний мужчина был задержан по подозрению в сбыте наркотических средств. В его квартире полиция обнаружила психотропное вещество тарен. Во время обыска подозреваемый пытался сжечь тубус с хранящимся в нём нелегальным препаратом.
Против нарушителя возбуждено уголовное дело. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.