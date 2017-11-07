Карантин по бруцеллезу крупного рогатого скота веден в Веселовском районе

Источник: Аргументы и факты

Как сообщает пресс-служба региональной станции по борьбе с болезнями животных, заболевание выявлено у двух из четырех коров в одном из личных подсобных хозяйств хутора при проведении осенних профилактических обработок скота.

Установлено, что животные были завезены в регион нелегально.

В настоящее время хутор, в котором выявлено заболевание, объявлен неблагополучным, установлены карантинные ограничения. Запрещен ввоз и вывоз животных.

Ветврачи обходят дворы и отбирают кровь для исследования на бруцеллез у крупного и мелкого рогатого скота, а также свиней, лошадей и собак.