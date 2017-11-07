Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Жена Джигарханяна рассказала о происхождении миллионов и мужчине
Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма
В Амурской области разбился пассажирский самолет
Россиянину пришел многомиллионный налог на имущество
У берегов Италии найдены тела 26 женщин
Визуальная пропаганда: плакаты времен Гражданской войныПлакаты как своеобразный рупор военной эпохи
СМИ: Больной раком Михаил Задорнов сменил веру
Литва окончательно прощается с Россией - эксперт
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео)
Потерял номер: что делать
У нового российского самолета во время полета отказал двигатель
Волочкова выложила обнаженное фото в спальне - СМИ
Как нужно краситься женщинам после 40 лет
47-летняя Мелания Трамп блистала на банкете в Токио (фото)
Кадры: истребители Су-30СМ принудительно посадили самолет
СМИ: Сати Казанова полностью обнажилась для съемки
В ЕСПЧ подан первый иск к России о сносе самостроя
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Фоторепортажи
12Таиланд прощается с королем
12Марш в честь парада 7 ноября 1941 года
16:23 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Карантин по бруцеллезу крупного рогатого скота веден в Веселовском районе

Карантин по бруцеллезу крупного рогатого скота веден в хуторе Малая Западенка Веселовского района Ростовской области.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщает пресс-служба региональной станции по борьбе с болезнями животных, заболевание выявлено у двух из четырех коров в одном из личных подсобных хозяйств хутора при проведении осенних профилактических обработок скота.

Установлено, что животные были завезены в регион нелегально.

В настоящее время хутор, в котором выявлено заболевание, объявлен неблагополучным, установлены карантинные ограничения. Запрещен ввоз и вывоз животных.

Ветврачи обходят дворы и отбирают кровь для исследования на бруцеллез у крупного и мелкого рогатого скота, а также свиней, лошадей и собак.

Напомним, бруцеллез — общее для животных и человека заболевание. Чаще всего заражение людей происходит контактно-бытовым способом или через продукты питания.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
«Мы могли сгореть заживо». Мужчина спас людей от пожара и пошел под суд
ЦБ допустил санацию новых крупных банков
В ЕСПЧ подан первый иск к России о сносе самостроя
В Брюсселе нашли способ навредить «Северному потоку-2»
Армен Джигарханян подал иск о разводе
«Роснефть» перевела Иракскому Курдистану миллиард долларов
Саудовская Аравия обвинила Иран в прямой военной агрессии
Оленеводы выходного дня: что написано в трудовой книжке у ненцев
Спорт
0:7. Наша молодежка начала серию с неслыханного разгрома На старте серии со сборными канадских юниорских лиг подопечные Валерия Брагина потерпели сокрушительное поражение от команды Запада
Авто
Внедорожный Kia Rio: он оказался чуть дороже «Весты Кросс» Kia объявила цены на свою долгожданную новинку — внедорожный хэтчбек Rio X-Line. Автомобиль будет стоить от 774 900 рублей
Hi-Tech
Apple предупредила о выгорании дисплея iPhone X Владельцам смартфонов за 90 тыс. руб. угрожает досадная неполадка аппарата
Кино
Стас Михайлов пожаловался в Европейский суд из-за кинопародии Певец обратился в ЕСПЧ из-за пародии на свой образ в исполнении Александра Реввы в фильме «Дублер»
Недвижимость
20 самых недорогих районов Москвы
Здание конюшни XIX века в Москве арендовали за 11,5 млн руб
Министерства поднимутся на IQ
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Леди
Как нужно краситься женщинам после 40 лет Пора перестать мыслить категориями вроде «графичная подводка после 40 лет запрещена» и «розовая помада – только для юных» – считает наш колумнист Татьяна Якимова
Дети
3-летняя дочка Навки и Пескова восхитила соцсети Фигуристка похвасталась талантами маленькой дочки.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь