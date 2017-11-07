Карантин по бруцеллезу крупного рогатого скота веден в Веселовском районе
Карантин по бруцеллезу крупного рогатого скота веден в хуторе Малая Западенка Веселовского района Ростовской области.
Карантин по бруцеллезу крупного рогатого скота веден в хуторе Малая Западенка Веселовского района Ростовской области.
Как сообщает
Установлено, что животные были завезены в регион нелегально.
В настоящее время хутор, в котором выявлено заболевание, объявлен неблагополучным, установлены карантинные ограничения. Запрещен ввоз и вывоз животных.
Ветврачи обходят дворы и отбирают кровь для исследования на бруцеллез у крупного и мелкого рогатого скота, а также свиней, лошадей и собак.
Напомним, бруцеллез — общее для животных и человека заболевание. Чаще всего заражение людей происходит