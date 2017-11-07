В Волгоградской области задержаны наркокурьеры

Полицейские региона обеспечили охрану общественного порядка и безопасности в День народного единства. В эти дни в Волгограде и большинстве районов региона в рамках празднования состоялось более 50 массовых мероприятий, в которых приняло участие свыше 20 тысяч человек. Наиболее массовые мероприятия прошли в Волгограде. Безопасность обеспечивали свыше 600 сотрудников полиции, а также члены добровольных народных и казачьих дружин, военнослужащие войск Национальной гвардии Российской Федерации. Нарушений общественного порядка не допущено.

Членов организованной группы, причастных к сбыту на территории региона крупных партий наркотиков, задержали волгоградские полицейские. Задержанные, 24-летний житель Средней Ахтубы и 29-летний волгоградец, используя тайник в автомашине — запасное колесо, пытались провести порядка 10 тысяч наркодоз синтетического наркотика. Установлено, что волгоградцы являются членами организованной группы и выполняли функции курьеров по доставке партий запрещенных веществ из столичного региона и дальнейшему сбыту наркотиков посредством изготовления «закладок» на территории Волгограда и Волжского. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело, они находятся под арестом.

А в Кировском районе полицейские установили личность подозреваемого в краже автомобильных колес. Владелица похищенных колес оставила их в коридоре общежития, а утром обнаружила их пропажу. Как установили полицейские, кражу совершил 20-летний житель соседнего дома. В настоящее время устанавливается местонахождение похищенного.

Продолжается финальный этап ежегодного всероссийского конкурса «Народный участковый-2017», проводимый МВД России. Право представлять Волгоградскую область в этом году заслужил Роман Зуев, старший участковый уполномоченный полиции отдела № 6 Управления МВД России по городу Волгограду.