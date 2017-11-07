Пострадавшая в Таиланде россиянка была застрахована на 40 тысяч долларов

Ранее во вторник заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Соснов рассказал РИА Новости, что Логинова перенесла уже две операции и остается в состоянии комы в частной таиландской больнице, покрытие ее страховки заканчивается во вторник, а транспортировка в Россию может обойтись в 7 миллионов рублей. Консульство направило сообщение о состоянии Логиновой и необходимости ее эвакуации во Всероссийский центр медицины катастроф «Защита» Минздрава России.

«Это наша застрахованная. Случай страховой, мы его ведем, на 6 ноября уже израсходована почти вся страховая сумма… 40 тысяч долларов — это ее сумма по полису… Поэтому они и связались с Минздравом, чтобы вывозить ее за счет государства», — заявила Алчеева агентству.

Эксперт добавила, что страховщик несет ответственность в пределах страховой суммы по полису, поэтому суммы сверх этого всегда остаются на удержании застрахованных.