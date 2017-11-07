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16:10 (мск), источник: РИА Новости

Пострадавшая в Таиланде россиянка была застрахована на 40 тысяч долларов

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Жительница Челябинска Марина Логинова, упавшая с велосипеда и получившая травму головы в Таиланде, застрахована в «ERV Туристическое Страхование» на 40 тысяч долларов, сообщила РИА Новости исполнительный директор страховой компании Юлия Алчеева.

Ранее во вторник заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Соснов рассказал РИА Новости, что Логинова перенесла уже две операции и остается в состоянии комы в частной таиландской больнице, покрытие ее страховки заканчивается во вторник, а транспортировка в Россию может обойтись в 7 миллионов рублей. Консульство направило сообщение о состоянии Логиновой и необходимости ее эвакуации во Всероссийский центр медицины катастроф «Защита» Минздрава России.

«Это наша застрахованная. Случай страховой, мы его ведем, на 6 ноября уже израсходована почти вся страховая сумма… 40 тысяч долларов — это ее сумма по полису… Поэтому они и связались с Минздравом, чтобы вывозить ее за счет государства», — заявила Алчеева агентству.

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Эксперт добавила, что страховщик несет ответственность в пределах страховой суммы по полису, поэтому суммы сверх этого всегда остаются на удержании застрахованных.

По информации Алчеевой, разрешение на транспортировку застрахованной получено, вылет разрешен в лежачем положении с полной медицинской бригадой и полным медицинским оборудованием спецбортом. Так как Логинова до сих пор подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, транспортировка регулярным рейсом с реанимационной бригадой невозможна. Супруг пострадавшей проинформирован о ее состоянии, о возможности ее транспортировки и расходах по госпитализации, уточнила представитель страховой компании.

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