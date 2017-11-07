Италия расследует смерть 26 нигерийских женщин в Средиземном море

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Предположительно, погибшие женщины могли быть изнасилованы и убиты при попытке пересечь море и добраться до Европы.

В портовом городе Салерно по этому делу уже задержаны пять мигрантов. Ранее туда прибыло испанское военное судно «Кантабрия» с 375 мигрантами, спасенными в море.

Большинство погибших женщин находились на надувной лодке, на которой было еще 64 человека.

Как сообщают итальянские СМИ, тела женщин содержатся в морозильной камере корабля. Большинству из них было от 14 до 18 лет.

Фоторепортаж Миграция в объективе

По информации газеты La Repubblica, основная часть спасенных мигрантов — выходцы из стран Северной Африки: Нигерии, Сенегала, Ганы, Гамбии и Судана.

Среди тех, кого удалось спасти — 90 женщин (8 из них беременные) и 52 ребенка. Также на борту было несколько граждан Ливии.

По данным итальянской правозащитной организации L’Abbraccio, контрабандисты требуют с каждого мигранта около 6 тыс. долларов за возможность добраться до Италии, 4 тыс. из которых идет на доставку их в Ливию.

Многие мигранты сообщали о случаях насилия и пыток.

По подсчетам Международной организации по миграции, за год из Северной Африки в Южную Европу прибыли около 150 тысяч мигрантов, около 75% из них прибыли в Италию по Средиземному морю. Более 2,5 тысяч мигрантов погибли в пути.

Мигранты также прибывают в Испанию, Грецию и на Кипр. В прошлом году в Европу прибыли 335,1 тысяч мигрантов, и основная часть направлялась в Грецию.