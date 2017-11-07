Экс-министры Илюшин и Фомина получили реальные сроки

Первомайский районный суд только что огласил приговор по делу бывшего министра финансов Риты Фоминой и экс-министра развития транспортного комплекса Олега Илюшина. Напомним, бывших чиновников облправительства обвиняли в превышении должностных полномочий при выдаче аванса НПО «Мостовик» для строительства метро, Красногорского гидроузла и Западного обхода, Илюшину отдельно инкриминировали злоупотребление полномочиями.

По версии следствия, они причинили ущерб бюджету Омской области в 1,3 млрд рублей. Илюшин действовал самостоятельно, перечисляя 1 млрд рублей рублей на строительные материалы для Западного обхода и гидроузла. Также он обвинялся в незаконном расторжении договора подряда с компанией на поставку песка для ремонта дорог, что вылилось в ущерб в 6,5 млн рублей.

Гособвинение настаивало, что Илюшин при перечислении авансов «Мостовику» в 205 млн рублей действовал совместно с министром финансов Ритой Фоминой. Официально деньги выделялись под строительство метро. Шишов их получил для перекредитования в банке и должен был вернуть через сутки. Однако в кредите ему отказали, и аванс он не смог вернуть.

Суд признал обоих чиновников виновными в инкриминируемых эпизодах. Рита Фомина получила 2 гда колонии общего режима с запретом занимать должности на срок 2 года, Олега Илюшина осудили на 6 лет колонии общего режима с аналогичным запретом на 2,5 года. Оба были взяты под стражу в зале суда.

Ни Илюшин, ни Фомина не признали вину.