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15:31 (мск), источник: Новости Воронежа

Под Воронеже двое подростков из дома похитили одежду, технику и два ружья

Теперь им предстоит ответить за это по закону.

Источник: Новости Воронежа

СКР завершил расследование уголовного дела против воронежцев 15 и 17 лет. Их обвиняют в краже, а старшего еще и в хищении огнестрельного оружия.

Следователи выяснили, что на «дело» молодые люди пошли в июне 2017 года. Они проникли в дом, расположенный в райпункте Перелешинский Панинского района.

«Они похитили одежду, посуду, бытовую технику и другое имущество. Общая сумма составила 41 тысячу рублей, — отметили в СКР. — Также 17-летний парень похитил два охотничьих ружья. Их стоимость — 26 тысяч».

Кроме того, старший из парней причастен к хищению 17 тысяч рублей из другого дома в Перелешинском.
Отметим, молодые люди вину свою признали. Похищенное вернули владельцам.

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