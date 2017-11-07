Под Воронеже двое подростков из дома похитили одежду, технику и два ружья

Источник: Новости Воронежа

СКР завершил расследование уголовного дела против воронежцев 15 и 17 лет. Их обвиняют в краже, а старшего еще и в хищении огнестрельного оружия.

Следователи выяснили, что на «дело» молодые люди пошли в июне 2017 года. Они проникли в дом, расположенный в райпункте Перелешинский Панинского района.

«Они похитили одежду, посуду, бытовую технику и другое имущество. Общая сумма составила 41 тысячу рублей, — отметили в СКР. — Также 17-летний парень похитил два охотничьих ружья. Их стоимость — 26 тысяч».