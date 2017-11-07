Суд признал незаконным строительство 20-этажки в центре Воронежа

Источник: РИА "Воронеж"

Арбитражный суд признал незаконным строительство 20-этажного жилого дома в исторической части города на улице Платонова, 15, сообщила пресс-служба облпрокуратуры во вторник, 7 ноября. Застройщик — ООО «Воронежбетон» — не смог оспорить решение мэрии, которая отозвала разрешение на строительство.

В 2016 году прокуратура Воронежа проверила законность выдачи ООО «Воронежбетон» разрешения на строительство высотки в центре города. В проекте не было детских и спортплощадок, отсутствовало нормативное число стоянок автомобилей, были завышены этажность и плотность застройки. При этом дом так и не начали строить, а земельный участок и проектную документацию для строительства выставили на торги за 120 млн рублей.

Прокуратура опротестовала незаконное разрешение на строительство здания. Мэрия прекратила действие разрешения. Застройщик пытался оспорить решение горадминистрации в суде, однако суд согласился с позицией прокуратуры.