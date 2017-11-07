Суд признал незаконным строительство 20-этажки в центре Воронежа
Высотку должны были построить на улице Платонова.
Высотку должны были построить на улице Платонова.
Арбитражный суд признал незаконным строительство 20-этажного жилого дома в исторической части города на улице Платонова, 15, сообщила
В 2016 году прокуратура Воронежа проверила законность выдачи ООО «Воронежбетон» разрешения на строительство высотки в центре города. В проекте не было детских и спортплощадок, отсутствовало нормативное число стоянок автомобилей, были завышены этажность и плотность застройки. При этом дом так и не начали строить, а земельный участок и проектную документацию для строительства выставили на торги за 120 млн рублей.
Прокуратура опротестовала незаконное разрешение на строительство здания. Мэрия прекратила действие разрешения. Застройщик пытался оспорить решение горадминистрации в суде, однако суд согласился с позицией прокуратуры.
Ранее мэр Воронежа Александр Гусев отозвал разрешение на строительство трехэтажного офисного здания на двух участках по улице Пушкинской, 14б и 16а. Причиной послужило предписание прокуратуры. Стройплощадка расположилась между двумя объектами культурного наследия — домом Михайлова (Пушкинская, 14) 1810 года постройки и Училищным домом (Пушкинская, 16) 1908−1909 годов постройки. ООО «Воронежбетон» получило разрешение на строительство в июне 2017 года. Работы начались 20 июля и должны были закончиться к 30 января 2018 года.