Автомобиль врезался в группу людей в Большемурашкинском районе Нижегородской области

Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщил представитель регионального управления ГИБДД. Согласно информации, ДТП произошло около 9:00. Водитель не обеспечил неподвижность транспортного средства, и стоявший автомобиль покатился и наехал на пешеходов. За медицинской помощью обратились четыре человека. В момент происшествия водителя в автомобиле не было. Двигатель был выключен.