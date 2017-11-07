Автомобиль врезался в группу людей в Большемурашкинском районе Нижегородской области
Автомобиль УАЗ совершил наезд на пешеходов в селе Григорово в Большемурашкинском районе Нижегородской области 7 ноября 2017 года.
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Автомобиль УАЗ совершил наезд на пешеходов в селе Григорово в Большемурашкинском районе Нижегородской области 7 ноября 2017 года.
Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщил представитель регионального управления ГИБДД. Согласно информации, ДТП произошло около 9:00. Водитель не обеспечил неподвижность транспортного средства, и стоявший автомобиль покатился и наехал на пешеходов. За медицинской помощью обратились четыре человека. В момент происшествия водителя в автомобиле не было. Двигатель был выключен.