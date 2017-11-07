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15:30 (мск), источник: Actualitati.md

В Крикова подростки угнали автомобиль и бросили его в лесу

Водитель угнанного автомобиля по невнимательности оставил ключи от автомобиля в дверном замке, чем и воспользовались несовершеннолетние.

Источник: Actualitati.md

На следующий день после угона автомобиль был найден в лесу. Несколько позднее были найдены и малолетние угонщики. Свою вину они признали.

Подросткам грозит до пяти лет тюрьмы за угон автомобиля.

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