В Крикова подростки угнали автомобиль и бросили его в лесу
Водитель угнанного автомобиля по невнимательности оставил ключи от автомобиля в дверном замке, чем и воспользовались несовершеннолетние.
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Водитель угнанного автомобиля по невнимательности оставил ключи от автомобиля в дверном замке, чем и воспользовались несовершеннолетние.
На следующий день после угона автомобиль был найден в лесу. Несколько позднее были найдены и малолетние угонщики. Свою вину они признали.
Подросткам грозит до пяти лет тюрьмы за угон автомобиля.