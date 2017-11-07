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15:32 (мск), источник: Actualitati.md

Пограничник и его подельник попались на контрабанде сигарет из Молдовы в Румынию

Сотрудники НАЦ подали в суд иск против двух граждан Молдовы, обвиняемых в активной коррупции и контрабанде.

Источник: Actualitati.md

Известно, преступная схема по отправке сигарет в Румынию начала работать в ноябре 2014 года. Тогда сотрудник пограничной полиции пограничного пункта пропуска Цуцора (Яссы) написал заявление о том, что к нему обратились двое мужчин, один из которых является сотрудником пограничной службы Молдовы. Они попросили его посодействовать в переправке через Прут крупной партии сигарет, пообещав за помощь по 50 евро за каждую коробку.

В течения декабря 2014 года группа переправила в Румынию более 60000 контрабандных сигарет. За содействие в контрабанде двое молдаван и четверо граждан Румынии заплатили румынским пограничникам 7500 евро. В июне 2015 года силами двух стран была организована совместная полицейская акция, в ходе которой одновременно было проведено 15 обысков по месту жительства подозреваемых, 7 на территории Румынии, 8 в Молдове, передает bloknot-moldova.md.

В результате этих мероприятий в Румынии было обнаружено 8 745 пачек сигарет молдавского происхождения. В случае признания вины бывшему сотруднику пограничной полиции и его подельнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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