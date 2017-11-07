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16:07 (мск), источник: РИА Новости

Омбудсмены подключились к ситуации с россиянкой, лежащей в коме в Таиланде

ЧЕЛЯБИНСК, 7 ноя — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова, а также российский омбудсмен Татьяна Москалькова подключатся к решению вопроса с транспортировкой жительницы Челябинска Марины Логиновой, упавшей с велосипеда и получившей травму головы в Таиланде, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Челябинской области.

Как сообщал ранее консульский отдел посольства России в Таиланде, Логинова получила сложную черепно-мозговую травму при падении с велосипеда, у которого отказали тормоза. Она находится в частной больнице Bangkok Hospital в провинции Трат, куда ее доставили сразу после аварии. Россиянка перенесла две операции, во вторник кончается действие ее медицинской страховки.

По данным пресс-службы омбудсмена области, к уполномоченному по правам человека в регионе Маргарите Павловой обратились друзья пострадавшей жительницы Челябинской области. Со слов коллег Марины по работе, о случившемся они узнали от мужа пострадавшей Алексея. Он находится рядом с Мариной в госпитале, куда ее поместили тайские врачи, и ежедневно информирует о состоянии жены.

«По словам тайских медиков, несмотря на то, что пострадавшая туристка находится в коме, ее можно транспортировать в Россию только с помощью спецборта МЧС. Однако из-за длительных выходных Алексей не мог связаться ни с консульством России в Таиланде, ни с представителями власти Челябинской области. Это и послужило поводом для обращения к уполномоченному по правам человека в Челябинской области», — говорится в сообщении.

Павлова направила обращение уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой с просьбой ускорить решение вопроса о выделении спецборта для отправки пострадавшей на родину, добавляется в сообщении.

Со слов подруги пострадавшей Алены, известно, что после проведения МРТ жительнице Челябинской области в ближайшее время потребуется еще одна операция — по удалению гематом, предполагаемая сумма операции — 150 тысяч бат или примерно 300 тысяч рублей. «В социальных сетях объявлен сбор средств, но мы понимаем, что в последующем могут потребоваться большие суммы денег, а это собрать нереально», — цитирует подругу пострадавшей пресс-служба регионального омбудсмена.

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