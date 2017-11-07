Южноуральца подозревают в краже денег у малолетнего подопечного
Мужчина похитил 250 тысяч рублей.
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Мужчина похитил 250 тысяч рублей.
54-летний житель Октябрьского района подозревается в мошенничестве в крупном размере, сообщают в
По версии следствия, подозреваемый, являясь опекуном 14-летнего подростка, завладел его деньгами, которые хранились на банковском счете подопечного. За год мужчина похитил более 250 тысяч рублей.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления.