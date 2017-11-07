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15:59 (мск), источник: АиФ Челябинск

Южноуральца подозревают в краже денег у малолетнего подопечного

Мужчина похитил 250 тысяч рублей.

54-летний житель Октябрьского района подозревается в мошенничестве в крупном размере, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

По версии следствия, подозреваемый, являясь опекуном 14-летнего подростка, завладел его деньгами, которые хранились на банковском счете подопечного. За год мужчина похитил более 250 тысяч рублей.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления.

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