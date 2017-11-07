Самарец на бегу отрыл и начал пить украденную бутылку пива
В Самаре полицейские задержали 41-летнего мужчину, подозреваемого в ограблении магазина, сообщает
В Самаре полицейские задержали 41-летнего мужчину, подозреваемого в ограблении магазина, сообщает
По данным правоохранителей, в магазин в Промышленном районе зашел подозреваемый и потребовал у продавца рюмку алкоголя «для поправки здоровья». Сотрудница торговой точки отказала. Но посетитель уличил момент, схватил с прилавка бутылку пива и убежал. По словам очевидцев, мужчина на бегу отрыл бутылку и начал пить украденное. Продавец догнала его и попыталась отнять алкоголь. В итоге мужчину остановили прохожие и удерживали до приезда полицейских.
Сам подозреваемый признался в содеянном. Похищенную бутылку позже изъяли. В связи с произошедшим возбудили уголовное дело по статье «Грабеж».