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16:23 (мск), источник: Volga News

Самарец на бегу отрыл и начал пить украденную бутылку пива

В Самаре полицейские задержали 41-летнего мужчину, подозреваемого в ограблении магазина, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По данным правоохранителей, в магазин в Промышленном районе зашел подозреваемый и потребовал у продавца рюмку алкоголя «для поправки здоровья». Сотрудница торговой точки отказала. Но посетитель уличил момент, схватил с прилавка бутылку пива и убежал. По словам очевидцев, мужчина на бегу отрыл бутылку и начал пить украденное. Продавец догнала его и попыталась отнять алкоголь. В итоге мужчину остановили прохожие и удерживали до приезда полицейских.

Сам подозреваемый признался в содеянном. Похищенную бутылку позже изъяли. В связи с произошедшим возбудили уголовное дело по статье «Грабеж».

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