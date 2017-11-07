Сообщение о минировании вуза в Нижнем Новгороде не подтвердилось
Нижний Новгород. 7 ноября.
Нижний Новгород. 7 ноября.
«На месте работали кинологи с собаками. Необходимые проверочные мероприятия на данный момент завершены, подозрительных вещей не обнаружено», — сообщили агентству «Интерфакс-Поволжье» в
Ранее в учебном заведении проводилась эвакуация студентов и сотрудников
Сотрудники правоохранительных органов получили информацию около 11:30 мск.
Волна эвакуаций из торговых и развлекательных центров, административных и общественных зданий в Нижнем Новгороде началась с середины сентября. В начале октября главное следственное управление ГУ МВД по Нижегородской области возбудило уголовное дело по ч.2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).