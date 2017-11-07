Сообщение о минировании вуза в Нижнем Новгороде не подтвердилось

Источник: РИА "Новости"

«На месте работали кинологи с собаками. Необходимые проверочные мероприятия на данный момент завершены, подозрительных вещей не обнаружено», — сообщили агентству «Интерфакс-Поволжье» в пресс-службе городского управления МВД.

Ранее в учебном заведении проводилась эвакуация студентов и сотрудников из-за звонка о минировании, который поступил в приемную директора.

Сотрудники правоохранительных органов получили информацию около 11:30 мск.