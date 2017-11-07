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16:22 (мск), источник: Интерфакс

Сообщение о минировании вуза в Нижнем Новгороде не подтвердилось

Нижний Новгород. 7 ноября. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Сотрудники полиции не обнаружили подозрительных предметов в здании филиала Российского государственного университета правосудия в Нижнем Новгороде.

Источник: РИА "Новости"

«На месте работали кинологи с собаками. Необходимые проверочные мероприятия на данный момент завершены, подозрительных вещей не обнаружено», — сообщили агентству «Интерфакс-Поволжье» в пресс-службе городского управления МВД.

Ранее в учебном заведении проводилась эвакуация студентов и сотрудников из-за звонка о минировании, который поступил в приемную директора.

Сотрудники правоохранительных органов получили информацию около 11:30 мск.

Волна эвакуаций из торговых и развлекательных центров, административных и общественных зданий в Нижнем Новгороде началась с середины сентября. В начале октября главное следственное управление ГУ МВД по Нижегородской области возбудило уголовное дело по ч.2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

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